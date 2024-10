First day of the State Visit to France - Paris

Leurs Majestés le Roi et la Reine des Belges arrivent ce matin dans la capitale française en train afin d’entamer leur visite d'État de trois jours en France.

L'objectif de cette visite est de renforcer le lien fort entre la Belgique et la France, partenaire d'importance stratégique dans tous les domaines. Les activités prévues dans le programme visent à mettre en lumière les projets de coopération. Ils traduisent également la volonté d'approfondir d’avantage les relations économiques et commerciales entre nos deux pays et au niveau européen - notamment dans le domaine de la transition énergétique et de la défense -, ainsi que la coopération dans les domaines académique et culturel.

Les Souverains seront accompagnés aujourd'hui à différents moments de la journée par le Premier ministre, M. Alexander De Croo, le ministre fédéral des Affaires étrangères, des Affaires européennes, du Commerce extérieur et des Institutions culturelles fédérales, Mme Hadja Lahbib et les Ministres-Présidents de la Région de Bruxelles-Capitale, du Gouvernement flamand, de la Communauté française et du Gouvernement wallon, M. Rudi Vervoort, M. Matthias Diependaele, Mme Élisabeth Degryse et M. Adrien Dolimont.

Le programme de la journée commence à Paris par un dépôt de gerbe sur la tombe du Soldat inconnu à l'Arc de Triomphe, pour rendre hommage à tous les soldats qui sont morts à travers l'histoire pour notre liberté et notre démocratie.

Le Roi et la Reine sont ensuite solennellement reçus à l'Elysée par le Président de la République française, S.E.M. Emmanuel Macron. Après un premier entretien privé entre les deux Chefs d'État, le Souverain et la délégation officielle se concerteront avec le Premier ministre français, M. Michel Barnier, sur les relations bilatérales ainsi que les questions européennes et internationales.

Dans l'après-midi, en présence des chefs d’État-Major de l’Armée de Terre belge et française, le Roi participe à un débat sur la coopération militaire bilatérale, concrétisée par le partenariat stratégique Capacité Motorisée (CaMo). Dans ce sens, le Roi se verra présenté quatre véhicules militaires, qui servent d'exemple de l'interopérabilité des unités terrestres belges et françaises.

Pendant ce temps, à l'invitation de la Première Dame de France, Madame Brigitte Macron, la Reine visite les coulisses de l'Opéra Garnier, pour rencontrer le danseur belge Thomas Docquier et admirer le savoir-faire de notre compatriote Heide Vanderieck dans le domaine de la confection de costumes.

La première journée de la visite d'État se termine par le traditionnel dîner d'État offert par le Président de la République française en l'honneur du Roi et de la Reine, au cours duquel les deux chefs d'État prononceront un discours et porteront le traditionnel toast.