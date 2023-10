Belgische economische zending naar Australië – Sydney

Van 23 tot 27 oktober leidt Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid van België, als vertegenwoordigster van Zijne Majesteit de Koning, een economische missie naar Australië. De missie begint deze maandag in Sydney, waar de delegatie tot woensdag verblijft alvorens door te reizen naar Melbourne. Op het programma staan een reeks ontmoetingen met lokale bedrijven (B2B) en sectorspecifieke workshops, alsook bezoeken aan een aantal toonaangevende Belgische projecten.

Prinses Astrid wordt vergezeld door een ministeriële delegatie bestaande uit de federale minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken, Buitenlandse Handel en Federale Culturele Instellingen, Hadja Lahbib, de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi Vervoort, de vice-minister-president van de Waalse regering en minister van Economie, Buitenlandse Handel, Ruimtelijke Ordening en Landbouw, Willy Borsus, en de minister van Financiën en Begroting, Huisvesting en Erfgoed, Matthias Diependaele, als vertegenwoordiger van de Vlaamse regering.

Maandag 23 oktober

Na een ontmoeting tussen HKH Prinses Astrid, vergezeld door de vier ministers, en de heer David John Hurley, Gouverneur-generaal van het Gemenebest Australië, in zijn ambtswoning in Sydney, krijgt de delegatie de gelegenheid om de eerste site te bezoeken om de expertise van Belgische bedrijven op het vlak van grote infrastructuurwerken te tonen. Barangaroo station, een van de zeven nieuwe metrostations van de stad, werd gebouwd door het Belgisch bedrijf BESIX en zijn Australische dochteronderneming. Op dinsdag wordt een bezoek gebracht aan Sydney Light Rail (SLR), een tramsysteem waarvan de bestuurders gebruik maken van een ultramoderne simulatieruimte, ontworpen, verscheept en geïnstalleerd door het Belgisch bedrijf Transurb.

De voormiddag wordt afgesloten met een lunch georganiseerd door de Belgische Federatie van Ondernemingen en de European Australian Business Council om Belgische bedrijfsleiders de kans te geven Australische zakenlui te ontmoeten. Bij deze gelegenheid zal HKH Prinses Astrid een onderscheiding uitreiken aan de heer Jason Collins, CEO van de European Australian Business Council en Ereconsul van België in Sydney, voor zijn rol in de promotie van Belgische bedrijven in Australië. Daarna zal de officiële delegatie een demonstratie bijwonen van het digitale platform voor beveiligde gegevensuitwisseling tussen haven- en maritieme stakeholders in New South Wales, dat werd opgericht en wordt beheerd door een technologische spin-off van de Haven van Antwerpen-Brugge.

Ter afsluiting van deze eerste dag worden verschillende contracten tussen Belgische en Australische bedrijven ondertekend, gevolgd door een receptie voor de Belgische delegatie.

Dinsdag 24 oktober

Na het bezoek aan Sydney Light Rail (SLR) zullen Prinses Astrid en de officiële delegatie een bezoek brengen aan het hoofdkantoor van Flying Bark Productions (FBP). Dit bedrijf maakt deel uit van de Belgische Studio 100-groep, een van Europa's grootste spelers op de familie- en kinderentertainmentmarkt, die animatiefilms en -series levert voor Nickelodeon, Marvel, Lego en Disney+. Dit is een gelegenheid om de gloednieuwe studio van FBP te ontdekken, een symbool van de creativiteit en uitmuntendheid in entertainment die onze twee landen delen.

Daarna volgt een lunch om de troeven van België te promoten bij potentiële Australische investeerders uit verschillende sectoren. De namiddag begint met een rondleiding door het Sydney Opera House, een symbool van de eerste stad van Australië, die dit jaar haar 50ste verjaardag viert en waarvan de studio technologie gebruikt van het Belgische bedrijf EVS.

Na een ontmoeting met de heer Chris Minns, Premier van New South Wales, zullen Prinses Astrid en een deel van de ministeriële delegatie twee seminaries bijwonen. Ten eerste over de rol van kunstmatige intelligentie in levenslang leren, waarbij een brug wordt geslagen tussen de Belgische en Australische academische en industriële wereld. Ten tweede over due diligence op het gebied van mensenrechten voor bedrijven aan het Lowy Institute, een gerenommeerde denktank in Sydney. De dag wordt afgesloten met een receptie door de gouverneur van New South Wales, Margaret Beazley.

Woensdag 25 oktober

Na een herdenkingsplechtigheid aan het Anzac Memorial in Sydney om hulde te brengen aan de Australische soldaten die tijdens de Eerste Wereldoorlog sneuvelden op Belgische bodem, vliegen Prinses Astrid en de ministeriële delegatie samen met de rest van de Belgische delegatie naar Melbourne voor het tweede deel van deze economische missie naar Australië.

Het volledige programma en alle nuttige informatie over de Belgische economische missie naar Australië zijn beschikbaar op de volgende website: https://www.belgianeconomicmission.be

Volg de Belgische handelsmissie naar Australië op onze sociale netwerken: #BEmissionAUS